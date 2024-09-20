Взорвавшиеся по всему Ливану рации японской фирмы ICOM нашли в продаже на российских интернет-сервисах для размещения объявлений, выяснила «Лента.
Подобные взорвавшимся в Ливане гаджетам устройства нашли в продаже в России
Комментарии
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Maxim Yushkin
😎 Вряд ли... Со времени "заново-основания" Израиля (1949) ему предрекают "кирдык", но, силами "внешней поддержки", его существование продлевается. Забавно, но СССР, в нач. 1950-х, при "враге цивилизованного мира", "кровожадном звере" И.В. Сталине, тоже его поддерживал (как антиколониальную силу). 😉
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2 час.
наталия мезенева
А типа Чехия не причем? Там же собирались пейджеры?
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58 мин.
лл
лина любимцева
СВОЕ нужно все производить, а не пользоваться черт его знает от кого... Эти западные нелюди никого и никогда не пожалеют. И совести у них - НЕТ!! А жЫдва вообще алчная и агрессивная...
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9 мин.
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