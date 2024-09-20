Медвежий угол
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Медвежий угол

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Подобные взорвавшимся в Ливане гаджетам устройства нашли в продаже в России

Подобные взорвавшимся в Ливане гаджетам устройства нашли в продаже в России

                                      Взорвавшиеся по всему Ливану рации японской фирмы ICOM нашли в продаже на российских интернет-сервисах для размещения объявлений, выяснила «Лента.

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Комментарии
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Maxim Yushkin
😎 Вряд ли... Со времени &quot;заново-основания&quot; Израиля (1949) ему предрекают &quot;кирдык&quot;, но, силами &quot;внешней поддержки&quot;, его существование продлевается. Забавно, но СССР, в нач. 1950-х, при &quot;враге цивилизованного мира&quot;, &quot;кровожадном звере&quot; И.В. Сталине, тоже его поддерживал (как антиколониальную силу). 😉
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2 час.
наталия мезенева
А типа Чехия не причем? Там же собирались пейджеры?
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58 мин.
лл
лина любимцева
СВОЕ нужно все производить, а не пользоваться черт его знает от кого...  Эти западные нелюди никого и никогда не пожалеют. И совести у них - НЕТ!! А жЫдва вообще алчная и агрессивная...
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