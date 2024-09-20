Подобные взорвавшимся в Ливане гаджетам устройства нашли в продаже в России

😎 Вряд ли... Со времени "заново-основания" Израиля (1949) ему предрекают "кирдык", но, силами "внешней поддержки", его существование продлевается. Забавно, но СССР, в нач. 1950-х, при "враге цивилизованного мира", "кровожадном звере" И.В. Сталине, тоже его поддерживал (как антиколониальную силу). 😉

лл

лина любимцева

СВОЕ нужно все производить, а не пользоваться черт его знает от кого... Эти западные нелюди никого и никогда не пожалеют. И совести у них - НЕТ!! А жЫдва вообще алчная и агрессивная...