Митинги в Башкирии были подавлены слезоточивым газом и дубинками

СА

Сергей Андросов

Ты не путай хер с пальцем! Если этот гопник занесён в разряд террористов и экстремистов, член запрещённой в России экстремистской организации, разжигающие межнациональную ненависть и орет за отделение Башкирии от России то ему в жопу дуть и пряниками кормить? А Толстой говорит о том, что все эти диаспоры являются рассадниками преступности и ,фактически, ОПГ. И где здесь, хотя бы, похожесть?