Власти Башкирии сообщили о завершении незаконных митингов в Баймаке.17 января премьер-министр Башкирии Андрей Назаров проинформировал газету "Ведомости" о том, что ситуация в регионе успокоилась, и пообещал наказать всех причастных к незаконным акциям протеста в Баймаке, вызванных приговором активисту Фаилю Алчинову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Митинги в Башкирии были подавлены слезоточивым газом и дубинками
Комментарии
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Сергей Андросов
Какой нахер патриот? Очередной пиндосовский клоун действующий по пиндосовский методичке.
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13 час.
СА
Сергей Андросов
Ты не путай хер с пальцем! Если этот гопник занесён в разряд террористов и экстремистов, член запрещённой в России экстремистской организации, разжигающие межнациональную ненависть и орет за отделение Башкирии от России то ему в жопу дуть и пряниками кормить? А Толстой говорит о том, что все эти диаспоры являются рассадниками преступности и ,фактически, ОПГ. И где здесь, хотя бы, похожесть?
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13 час.
М
ММ
Так его занесли в этот разряд из-за высказываний против мигрантов! По Вашей логике и Толстого туда надо занести. А за отделение Башкирии он не говорил!
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12 час.
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