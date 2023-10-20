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  • Андрей Тихонов
    а на вид палтос.....Мне 39 лет
  • Людмила Абрамова
    давайте все на свой др номер своей карты писать может кто чего переведет))))🤣Мне 39 лет
  • Ира
    По-моему, это просто верх беспардонности и нахальства - "средь стольких велеречий" присунуть как бы между прочим почт...Мне 39 лет

Мне 39 лет

Мне 39 лет

Друзья! Сегодня мне 39 лет, и это день рождения, как и предыдущие 11, я встречаю в ЖЖ. Кажется, что ничего не изменилось.

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Комментарии
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И
Ира
По-моему, это просто верх беспардонности и нахальства - &quot;средь стольких велеречий&quot; присунуть как бы между прочим почтеннейшей публике номер своей банковской карты для подарков. Фу, просто фу! Вообще, что ли, у сладкоголосой именинницы никаких понятий о приличиях?! Деньги затмили и разум, и совесть? Я в шоке. Отписываюсь.
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11 час.
Людмила Абрамова
давайте все на свой др номер своей карты писать может кто чего переведет))))🤣
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10 час.
Андрей Тихонов
а на вид палтос.....
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3 час.

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