Мне 39 лет

И

Ира

По-моему, это просто верх беспардонности и нахальства - "средь стольких велеречий" присунуть как бы между прочим почтеннейшей публике номер своей банковской карты для подарков. Фу, просто фу! Вообще, что ли, у сладкоголосой именинницы никаких понятий о приличиях?! Деньги затмили и разум, и совесть? Я в шоке. Отписываюсь.