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Гурьянов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной». У него 1+1 в 10 играх

Гурьянов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной». У него 1+1 в 10 играх

Денис Гурьянов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной». Россиянин помог «Далласу» обыграть «Койотис» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, открыв счет в матче.

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