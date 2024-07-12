🏠 В 2024 году в Крыму планируют ввести порядка 1,3 млн квадратных метров жилья За прошедшие годы в республике введено почти 7,3 млн квадратных метров жилья, сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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🏠 В 2024 году в Крыму планируют ввести порядка 1,3 млн квадратных метров жилья За прошедшие годы в республике введено почти 7,3 млн квадратных метров жилья, сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.