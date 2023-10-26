Названы лучшие певцы России

Названы лучшие певцы РоссиибасковЛидер рок-группы «Земляне» и владелец «Русского Радио» Владимир Киселев назвал Николая Баскова, Григория Лепса, Владимира Преснякова и Леонида Агутина лучшими певцами России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии