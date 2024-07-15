Что позволяет сове быть абсолютно бесшумной?

Совы – удивительные хищные птицы, которые привлекают внешним видом и являются символом мудрости. Необычного окраса перья, большие темные глаза, а также возможность передвигаться абсолютно бесшумно – лишь краткий перечень достоинств этих птиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)