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Что позволяет сове быть абсолютно бесшумной?

Что позволяет сове быть абсолютно бесшумной?

Совы – удивительные хищные птицы, которые привлекают внешним видом и являются символом мудрости. Необычного окраса перья, большие темные глаза, а также возможность передвигаться абсолютно бесшумно – лишь краткий перечень достоинств этих птиц.

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