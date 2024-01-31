Нэтан Чен о деле Валиевой: «Это решение – победа для чистого спорта. Однако тот факт, что это вообще произошло, не является победой ни для кого»

«Это решение, безусловно, является победой чистого спорта. Однако тот факт, что это вообще произошло, не является победой ни для кого.
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