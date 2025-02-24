Вечером на юге Астраханской области провалился под лед и утонул еще один мужчина

За выходные в реках региона погибли четверо. 23 февраля в Главное управление МЧС по Астраханской области поступило сообщение из Камызякского района: на реке Кизань у села Лебяжье провалился под лед и утонул 64-летний мужчина.
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