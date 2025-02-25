Ямалец получил шесть лет за попытку убить человека

Житель Ямала получил шесть лет за попытку в пьяной ссоре убить человека. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 18 июня 2024 года в поселке Сюнай-Сале Ямальского района между прибывшим в гости жителем районного центра и 28-летним сельчанином возник конфликт на почве совместного распития спиртного.