Марат Әхмәтов Әгерҗедә 500 укучыга исәпләнгән яңа гимназия бинасын ачты

Бүген, Белем көнендә, Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов эш сәфәре белән Әгерҗе районына барды, анда берничә социаль объект эше белән танышты һәм Советлар Союзы Герое Асаф Габдрахманов исемендәге 1 нче гимназия укучыларын яңа уку елы башлану белән котлады.
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