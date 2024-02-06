Морги переполнены: ВС РФ ликвидировали более 3000 боевиков ВСУ ударом по Харькову и Сумам

На этом фоне генерал ВСУ Кривонос предложил Зеленскому уйти с поста. ВС РФ ликвидировали более 3000 боевиков Украины ударом по Харькову и Сумам ВС РФ на днях нанесли один из самых массированных ударов по объектам ВСУ на территории Харьковской и Сумской областях.