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Морги переполнены: ВС РФ ликвидировали более 3000 боевиков ВСУ ударом по Харькову и Сумам

Морги переполнены: ВС РФ ликвидировали более 3000 боевиков ВСУ ударом по Харькову и Сумам

На этом фоне генерал ВСУ Кривонос предложил Зеленскому уйти с поста. ВС РФ ликвидировали более 3000 боевиков Украины ударом по Харькову и Сумам ВС РФ на днях нанесли один из самых массированных ударов по объектам ВСУ на территории Харьковской и Сумской областях.

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