Джанкарло Эспозито получил роль в киновселенной Marvel — вы увидите его «скоре...

Джанкарло Эспозито получил роль в киновселенной Marvel — вы увидите его «скорее раньше, чем позже»Вы этого ждали и наконец дождались! Джанкарло Эспозито объявил о своем участии в киновселенной Marvel, хотя и не стал вдаваться в подробности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)