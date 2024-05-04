Джанкарло Эспозито получил роль в киновселенной Marvel — вы увидите его «скоре...

Джанкарло Эспозито получил роль в киновселенной Marvel — вы увидите его «скорее раньше, чем позже»Вы этого ждали и наконец дождались! Джанкарло Эспозито объявил о своем участии в киновселенной Marvel, хотя и не стал вдаваться в подробности.