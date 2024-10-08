Сильная резь в глазах и отравление: ВСУ использовали химоружие в Курской области

Стало известно о факте использования ВСУ химического оружия на территории Курской области.По данным Минобороны России, во время специальной военной операции было выявлено более 400 фактов применения украинскими войсками химических средств.
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