Льюис Хэмилтон: Я мог перейти в Ferrari раньше, но у Алонсо было право вето

McLarenСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, что мог стать пилотом Ferrari значительно раньше, однако в начале 2010-х годов его переход в Скудерию, по собственному предположению британца, был заблокирован Фернандо Алонсо.
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