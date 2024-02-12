Житель Северодвинска осужден за неудачный сбыт наркотиков

Красноборский суд Архангельской области признал жителя города корабелов виновным с сбыте наркотиков в особо крупном размереСледствие установило, что в ноябре 2022 года северодвинец, вступив с сговор с преступником, приобрел партию наркотических веществ из Московской области массой около 3 килограмм.