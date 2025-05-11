Кузнецов вместо Сафонова, Мамин – за Петана. Конструктор состава «Ак Барса» в межсезонье

Большое количество трансферных слухов свалилось на болельщиков «Ак Барса» в майские праздничные дни. «ТИ-Спорт» систематизировал всю информацию и прикинул, как будет выглядеть состав казанской команды при подтверждении информации о обменах и приобретениях.
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