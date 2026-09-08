Кейт Миддлтон в платье за 200 тысяч рублей проводила сына Джорджа в Итон

Будущий наследник британского престола заметно вырос за лето. Принц Уильям с супругой проводили сына Джорджа в Итон Pool/i-Images/Global Look PressПринц Уильям с супругой лично сопровождали своего старшего сына Джорджа в его первый учебный день в Итонский колледж.