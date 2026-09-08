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Кейт Миддлтон в платье за 200 тысяч рублей проводила сына Джорджа в Итон

Кейт Миддлтон в платье за 200 тысяч рублей проводила сына Джорджа в Итон

Будущий наследник британского престола заметно вырос за лето. Принц Уильям с супругой проводили сына Джорджа в Итон Pool/i-Images/Global Look PressПринц Уильям с супругой лично сопровождали своего старшего сына Джорджа в его первый учебный день в Итонский колледж.

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