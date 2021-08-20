smi.today

1 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Иванов
    Бегом распродают Украину.Сколько земельных...
  • галина
    А почему Сбербанк не работает в Крыму. Западные хозяева не позволяют?Сбербанку России ...
  • Влад Стар
    Ну и дура что извинилась перед быдломИрина Безбородова...

Финалистка "Холостяка" Юля "Зайка" удивила афрокудрями, не узнали даже друзья: "Миша бы выпал..."

Финалистка "Холостяка" Юля "Зайка" удивила афрокудрями, не узнали даже друзья: "Миша бы выпал..."

Финалистка шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" решила ненадолго сменить имидж и обновить прическу После съемок в шоу Юлия всячески старается привлекать к себе внимание, быть в центре событий и не боится показывать себя в разных образах на фотосессиях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх