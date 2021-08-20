Финалистка "Холостяка" Юля "Зайка" удивила афрокудрями, не узнали даже друзья: "Миша бы выпал..."

Финалистка шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" решила ненадолго сменить имидж и обновить прическу После съемок в шоу Юлия всячески старается привлекать к себе внимание, быть в центре событий и не боится показывать себя в разных образах на фотосессиях.