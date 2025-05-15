В Госдуме назвали способ предотвращения аварий с газовым оборудованием (ФОТО)

Один из самых эффективных способов предотвращения аварий с газовым оборудованием — установка специальной вставки для исключения утечки токов, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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