15 Best Law & Order: SVU Guest Stars, Ranked

Over the years, Law & Order: SVU has seen famous faces and rising stars deliver captivating guest-star performances, and we've ranked the 15 best ones.
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