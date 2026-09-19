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15 Best Law & Order: SVU Guest Stars, Ranked

15 Best Law & Order: SVU Guest Stars, Ranked

Over the years, Law & Order: SVU has seen famous faces and rising stars deliver captivating guest-star performances, and we've ranked the 15 best ones.

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