Путин объявил о создании ВС РФ буферной зоны вдоль границы с Украиной

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин сообщил о начале работы по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы, подчеркнув, что Вооруженные силы России активно решают эту задачу.
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