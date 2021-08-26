Бабушка полгода не разговаривает с внучкой-первоклассницей: "Пусть признает свою вину"

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяБабушка полгода не разговаривает с внучкой-первоклассницей: "Пусть признает свою вину"— …Полгода она не разговаривает с ребенком, представляешь? – грустно рассказывает про свою маму тридцатитрехлетняя Алла.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaНикогда нельзя отказываться от наследства ни в чью пользу.LLuidmilaНикогда нельзя отказываться от наследства ни в чью пользу.Нина Полевая (Бойко)Людмила, я с Вами согласна! Но сейчас! А когда умер мой отец (30 лет назад), я даже и не думала об этом. Не знала, оформляла ли мама наследство или нет. Вообще разговора об этом не было и меня никто не спрашивал. Это сейчас все грамотные, а мы то были "темными"!)))Татьяна Козина (Дейнега)И плевать на бабушкины капризы. Нашла кому ультиматум ставить, дурища старая.Нина Полевая (Бойко)Думаю, что бабушка не блещет умом. Надо было сесть с внучкой и поговорить. Объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. И конфликт был бы исчерпан. Своим поведением бабушка портит психику ребенку, ведь девочка, возможно, до сих пор не понимает из-за чего бабушка с ней не общается. Развивает в девочке комплексы вины и ненужности. Могла бы и мама поговорить с дочерью. Зачем все так драматизировать? Бабушка, прости, просто дура!))ЛАНА ЯРебенок уже не грудной и должен понимать,что хорошо,а что-плохо. А она вообще у них лгунья.Правда,об этом как-то вскользь мама говорит. А что нужно потакать выходкам детей?bobmihal KrylovЯ думаю, это равносильно обидеться на кошку или собаку, если они что то натворили! Ребенок тоже не понимает, что ему можно , что нельзя! Забывает! Может учиться анализу! Пройдет не пройдет!Марина Трянинамама с девочкой должна провести работу и научить ее извиняться за свои проступки...Vladimir LioubimcevДура это, а не бабушка....jolanta poplawskajaКак выживать бок о бок с таким человеком? Зеркалить её поведение.Любовь ФилинаСоветские бабки, ужасное явление...Комментировать
Свежие комментарии