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Бабушка полгода не разговаривает с внучкой-первоклассницей: "Пусть признает свою вину"

Бабушка полгода не разговаривает с внучкой-первоклассницей: "Пусть признает свою вину"

— …Полгода она не разговаривает с ребенком, представляешь? – грустно рассказывает про свою маму тридцатитрехлетняя Алла.

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Luidmila
Никогда нельзя отказываться от наследства ни в чью пользу.
Luidmila
Никогда нельзя отказываться от наследства ни в чью пользу.
Нина Полевая (Бойко)
Людмила, я с Вами согласна! Но сейчас! А когда умер мой отец (30 лет назад), я даже и не думала об этом. Не знала, оформляла ли мама наследство или нет. Вообще разговора об этом не было и меня никто не спрашивал. Это сейчас все грамотные, а мы то были "темными"!)))
Татьяна Козина (Дейнега)
И плевать на бабушкины капризы. Нашла кому ультиматум ставить, дурища старая.
Нина Полевая (Бойко)
Думаю, что бабушка не блещет умом. Надо было сесть с внучкой и поговорить. Объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. И конфликт был бы исчерпан. Своим поведением бабушка портит психику ребенку, ведь девочка, возможно, до сих пор не понимает из-за чего бабушка с ней не общается. Развивает в девочке комплексы вины и ненужности. Могла бы и мама поговорить с дочерью. Зачем все так драматизировать? Бабушка, прости, просто дура!))
ЛАНА Я
Ребенок уже не грудной и должен понимать,что хорошо,а что-плохо. А она вообще у них лгунья.Правда,об этом как-то вскользь мама говорит. А что нужно потакать выходкам детей?
bobmihal Krylov
Я думаю, это равносильно обидеться на кошку или собаку, если они что то натворили! Ребенок тоже не понимает, что ему можно , что нельзя! Забывает! Может учиться анализу! Пройдет не пройдет!
Марина Трянина
мама с девочкой должна провести работу и научить ее извиняться за свои проступки...
Vladimir Lioubimcev
Дура это, а не бабушка....
jolanta poplawskaja
Как выживать бок о бок с таким человеком? Зеркалить её поведение.
Любовь Филина
Советские бабки, ужасное явление...

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