Иран открыл огонь по гражданскому судну в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил оружие в акватории Ормузского пролива. Предупредительный огонь был открыт по судну, которое двигалось по несанкционированному маршруту, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.
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