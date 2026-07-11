Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 556 подписчиков

Иран открыл огонь по гражданскому судну в Ормузском проливе

Иран открыл огонь по гражданскому судну в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил оружие в акватории Ормузского пролива. Предупредительный огонь был открыт по судну, которое двигалось по несанкционированному маршруту, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии