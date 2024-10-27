Силовики предотвратили теракты на территории российских регионов

В Донецке сотрудниками ФСБ задержана гражданка России, пытавшаяся совершить террористический акт путем приведения в действие самодельного взрывного устройства с целью убийства одного из руководителей ГУФСИН России по ДНР.
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