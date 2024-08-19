В МВД рассказали, от каких видов наркотиков страдают жители Псковской области

ПСКОВ, 19 августа, ФедералПресс. В Псковской области сотрудники полиции в 2021–2024 годах чаще всего изымали N­-метилэфедрон, мефедрон, марихуану и гашиш, об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.