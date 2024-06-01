Плохая девочка: у эротического триллера с Николь Кидман назначена рождестве...

Плохая девочка: у эротического триллера с Николь Кидман назначена рождественская дата выходаПрошло полтора года с тех пор, как A24 объявили о воссоединении с Халиной Рейн, режиссером слэшер-сатиры “Тела, тела, тела”, в эротическом триллере “Плохая девочка”.