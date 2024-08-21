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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Почему болят колени? Это лучше узнать сейчас…

Почти у всех болело колено. Все мы падали, особенно в детстве, в кровь текли, а иногда даже хромали. Но если боль в коленях посещает вас в зрелом возрасте, а не из-за ран и царапин или присутствует недавно, вам следует подумать о том, почему болят ваши колени.

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