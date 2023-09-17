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«Реал» выиграл все 5 матчей сезона и выступит в гостях у «Атлетико» в следующем туре Ла Лиги

«Реал» выиграл все 5 матчей сезона и выступит в гостях у «Атлетико» в следующем туре Ла Лиги

Команда Карло Анчелотти сегодня одолела «Сосьедад» (2:1) в 5-м туре. Ранее она обыграла «Хетафе» (2:1), «Сельту» (1:0), «Альмерию» (3:1) и «Атлетик» (2:0).

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