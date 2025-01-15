Житель Омска получил срок за попытку контрабанды военной продукции

В Приморском крае Хасанский районный суд признал виновным жителя Омска, который планировал незаконно вывезти из РФ продукцию предприятия оборонно-промышленного комплекса, и приговорил его к шести годам заключения.
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