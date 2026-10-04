Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Узбекистан ведёт переговоры с Россией и Казахстаном о начислении мигрантам пенсий

Узбекистан ведёт переговоры с Россией и Казахстаном о начислении мигрантам пенсий

Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Власти Узбекистана ведут переговоры с Россией, Казахстаном и рядом других государств о взаимном признании трудового стажа мигрантов и начислении пенсионных выплат за периоды работы за рубежом.

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Ирина Викторовна

И в данном случае Слуцкий прав... не надо садить их на наши шеи и налоги, повысьте пенсии собственному народу. А о тех пусть заботятся их государства, для чего-то они же есть, не только же для того, чтобы доить Россию в своих ненасытных целях, конечно, хочется надеяться, но пока сидят на шее и спускаться не хотят, и здесь кормят и там, у них на родинах, кормят...