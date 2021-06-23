Резкий уход жены, из отношений, которые казались идеальными

Svadba1000.ruПолитикаРезкий уход жены, из отношений, которые казались идеальнымиИногда кажется что мы достигаем абсолютного счастья, а потом резко все меняется. Это та самая история.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVИVarshavskiy ИващенкоКакая любовь??Это обычная стандартная история о шлюхе,которая кидается от мужика к мужику.А этот был для нее "временным пристанищем",если она его легко бросила и ушла не взирая на ребенка.И с тем,другим,она счастлива не будет.Найдется следующий.Ваша СветлостьБабы в никуда сами не уходят, если свалила, значит заранее готовила запасной аэродром и под это дело искала себе оправдание. На мой взгляд это обычная тяга бл...ди почесать передок об уголок, низкий моральный уровень, гипертрофированная самооценка, такая и своему следующему "избраннику" мозг выест...Комментировать
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