В Северодвинске подростков научат жить самостоятельно за 535 тысяч

В центре содействия семейному устройству «Оленёнок» в Северодвинске на средства гранта в 535 тысяч рублей создадут площадку для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни.
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