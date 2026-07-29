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Царьград

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Токаев поздравил первого космонавта Казахстана с юбилеем

Токаев поздравил первого космонавта Казахстана с юбилеем

В торжественном мероприятии приняли участие представители аэрокосмической отрасли, Вооруженных сил, Совета генералов, а также отечественные и зарубежные летчики-космонавты, летчики-испытатели, инженеры и конструкторы.

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