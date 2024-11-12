"Очень зол". СМИ сообщили об опасном намерении Трампа

Изображение сгенерировано ИИ Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может начать борьбу с теми, кто его критиковал и преследовал, пишет британский таблоид Mirror со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии