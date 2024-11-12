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"Очень зол". СМИ сообщили об опасном намерении Трампа

"Очень зол". СМИ сообщили об опасном намерении Трампа

Изображение сгенерировано ИИ Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может начать борьбу с теми, кто его критиковал и преследовал, пишет британский таблоид Mirror со ссылкой на источник.

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