Николай Азаров: Год переговоров обернулся часом молчания — Трамп не захотел мира

Почему Биньямин Нетаньяху демонстративно отказался от полноценных переговоров с украинским лидером? Что заставило представителей ультранационалистических группировок собраться именно в трапезном храме Киево-Печерской лавры в день Крещения Руси? Каким образом удар по иранскому судну в Каспийском море превратился в дипломатический торг с требованием компенсации? И сколько бывших депутатов-радикалов … Читать далее: https://govorit.