Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Николай Азаров: Год переговоров обернулся часом молчания — Трамп не захотел мира

Николай Азаров: Год переговоров обернулся часом молчания — Трамп не захотел мира

Почему Биньямин Нетаньяху демонстративно отказался от полноценных переговоров с украинским лидером? Что заставило представителей ультранационалистических группировок собраться именно в трапезном храме Киево-Печерской лавры в день Крещения Руси? Каким образом удар по иранскому судну в Каспийском море превратился в дипломатический торг с требованием компенсации? И сколько бывших депутатов-радикалов … Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tolip
Трамп не когда не хотел мира
Ответить
1 м.