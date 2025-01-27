Вниманию метеозависимых: в Челябинской области потеплеет до нуля градусов

Синоптики рассказали о температурных качелях на этой неделе.Метеозависимым приготовиться. В Челябинскую область идёт потепление, синоптики опубликовали прогноз, который говорит о серьёзных температурных качелях, которые погода приготовила южноуральцам на этой неделе.
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