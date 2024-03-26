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На Луне нашли пригодное для жизни место под землей: в пещеру уводит узкий тоннель

На Луне нашли пригодное для жизни место под землей: в пещеру уводит узкий тоннель

В 2023 году ЕКА объявило о начале новой программы по созданию базы на Луне. Только в марте 2024 года стало известно, с чем связана такая активность: на естественном спутнике Земли найдено пригодное для существования жизни место.

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Комментарии
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LEV Skoroxod
Умники, блять!
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15 час.
Lora Некрасова
Надо сначала у лунатиков разрешение спросить. У них там все хорошие места распределены между собой.
Ответить
9 час.
ХА
Харченко Александр
Может примут своих коллег с Земли
Ответить
9 час.

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