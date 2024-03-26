На Луне нашли пригодное для жизни место под землей: в пещеру уводит узкий тоннель

В 2023 году ЕКА объявило о начале новой программы по созданию базы на Луне. Только в марте 2024 года стало известно, с чем связана такая активность: на естественном спутнике Земли найдено пригодное для существования жизни место.
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