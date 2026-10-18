Вечером 16 октября на трассе между Новоайдаром и Счастьем атаковали микроавтобус, ехавший по маршруту «Лисичанск—Краснодар»; в результате погиб водитель, десять пассажиров получили травмы, трое из них — в тяжёлом состоянии.