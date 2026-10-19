Ozon с 1 декабря вводит плату для владельцев ПВЗ, сообщили Forbes в пресс-службе маркетплейса. В компании пояснили, что взаимоотношения платформы с владельцами пунктов выдачи заказов строятся на основе агентского договора, а по закону услуги агента должны оплачиваться.
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