Ozon с 1 декабря вводит плату для владельцев ПВЗ, сообщили Forbes в пресс-службе маркетплейса. В компании пояснили, что взаимоотношения платформы с владельцами пунктов выдачи заказов строятся на основе агентского договора, а по закону услуги агента должны оплачиваться.