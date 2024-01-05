Русские люди откровенно устали от беспредела. Терпение закончилось, последовал ответ

Гражданская война у нас уже идет под названием СВО Россия- украина брат на брата теперь назревает бунт мигрантов с коренными народами России. Вопрос :-кому нужны эти специалисты, для кого они строят. если народ в России вымирает из года в год а мигрантов становится все больше и больше! Мигранты строят жилье для себя неужели вам непонятно!!

Александр Петров

У всех этнических диаспор ОПГ=ЭПГ стоит задача-цель проникнуть вовсе государственные властные структуры подкупом-шантажом, отравлениями, убийствами, клеветой любым доступным способом они уже во всех школах ,больницах, в полиции а про охранников в супермаркетах и автостоянках не увидит только у кого «моя хатка с краю ничего не вижу и ничего не знаю», «это меня не касается», есть они уже в городской администрации да есть они и в Москве в Государственной Думе, в настоящее время мигранты выдвинули своего кандидата на пост президента России и нет никаких гарантий что президентом России будет муфтий из таджикской диаспоры...поставленная задача успешно выполняется и перевыполняется ..