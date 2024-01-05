Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Господин Министр ВД, ваши подчинённые уже не видят преступлений импортных, они ослепли!!!??? ИЛИ это ваш приказ!!!???..."С мигрантами все...
  • cvyurij Цветков
    Значит полиция уже куплена."С мигрантами все...
  • Георгий Корнев
    Тут на майле проскакивала, что примерно пару месяцев назад в Нижнем Тагиле "незаменимые специалисты " сломали нос муж..."С мигрантами все...

Русские люди откровенно устали от беспредела. Терпение закончилось, последовал ответ

Русские люди откровенно устали от беспредела. Терпение закончилось, последовал ответ

У РУССКИХ КОНЧИЛОСЬ ТЕРПЕНИЕ: МИГРАНТА ЗАСУНУЛИ В МУСОРКУ, СОЛДАТЫ СВО ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ Новогодняя ночь выдалась урожайной на криминальные сводки с пометкой "мигранты".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Петров
Гражданская война у нас уже идет под названием СВО Россия- украина брат на брата теперь назревает бунт мигрантов с коренными народами России. Вопрос :-кому нужны эти специалисты, для кого они строят. если народ в России вымирает из года в год а мигрантов становится все больше и больше! Мигранты строят жилье для  себя неужели вам непонятно!!
Ответить
31 мин.
Александр Петров
Гражданская война уже идет под названием СВО Россия - украина брат брата убивает, отец сына ,сын отца!!
Ответить
29 мин.
Александр Петров
У всех этнических диаспор ОПГ=ЭПГ стоит задача-цель проникнуть вовсе государственные властные структуры подкупом-шантажом, отравлениями, убийствами, клеветой любым доступным способом они уже во всех школах ,больницах, в полиции а про охранников в супермаркетах и автостоянках не увидит только у кого «моя хатка с краю ничего не вижу и ничего не знаю», «это меня не касается», есть они уже в городской администрации да есть они и в Москве в Государственной Думе, в настоящее время мигранты выдвинули своего кандидата на пост президента России и нет никаких гарантий что президентом России будет муфтий из таджикской диаспоры...поставленная задача успешно выполняется и перевыполняется ..
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх