У РУССКИХ КОНЧИЛОСЬ ТЕРПЕНИЕ: МИГРАНТА ЗАСУНУЛИ В МУСОРКУ, СОЛДАТЫ СВО ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ Новогодняя ночь выдалась урожайной на криминальные сводки с пометкой "мигранты".
Русские люди откровенно устали от беспредела. Терпение закончилось, последовал ответ
Комментарии
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Александр Петров
Гражданская война у нас уже идет под названием СВО Россия- украина брат на брата теперь назревает бунт мигрантов с коренными народами России. Вопрос :-кому нужны эти специалисты, для кого они строят. если народ в России вымирает из года в год а мигрантов становится все больше и больше! Мигранты строят жилье для себя неужели вам непонятно!!
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31 мин.
Александр Петров
Гражданская война уже идет под названием СВО Россия - украина брат брата убивает, отец сына ,сын отца!!
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29 мин.
Александр Петров
У всех этнических диаспор ОПГ=ЭПГ стоит задача-цель проникнуть вовсе государственные властные структуры подкупом-шантажом, отравлениями, убийствами, клеветой любым доступным способом они уже во всех школах ,больницах, в полиции а про охранников в супермаркетах и автостоянках не увидит только у кого «моя хатка с краю ничего не вижу и ничего не знаю», «это меня не касается», есть они уже в городской администрации да есть они и в Москве в Государственной Думе, в настоящее время мигранты выдвинули своего кандидата на пост президента России и нет никаких гарантий что президентом России будет муфтий из таджикской диаспоры...поставленная задача успешно выполняется и перевыполняется ..
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27 мин.
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