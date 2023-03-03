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Экс-тренер «Зенита» Сканавино о ставке клуба на бразильцев: «Выживают только сильнейшие – таковы современные реалии»

Экс-тренер «Зенита» Сканавино о ставке клуба на бразильцев: «Выживают только сильнейшие – таковы современные реалии»

Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино высказался о селекции клуба. — Многие критикуют «Зенит» за то, что даже в таких условиях [изоляции] делается ставка на иностранцев, и за то, что состав стал слишком бразильским.

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