Экс-тренер «Зенита» Сканавино о ставке клуба на бразильцев: «Выживают только сильнейшие – таковы современные реалии»

Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино высказался о селекции клуба. — Многие критикуют «Зенит» за то, что даже в таких условиях [изоляции] делается ставка на иностранцев, и за то, что состав стал слишком бразильским.