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Военные новости ★ спецоперация

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В Нижнем Тагиле, предположительно, заметили новую тяжёлую БМП на базе танка Т-72. Машину засняли во время ходовых испытаний.

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Андрей
Болтун - находка для шпиона...
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