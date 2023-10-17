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Квартира, дом, дача

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Иллюзия высоты: как шторы могут преобразить помещение с низкими потолками

Иллюзия высоты: как шторы могут преобразить помещение с низкими потолками

Низкие потолки могут создавать ощущение стеснения и ограниченного пространства в комнате. Однако правильный выбор штор может визуально увеличить высоту потолка и придать вашему интерьеру гармонию и элегантность.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Римская штора наоборот делает потолок ниже, так как в открытом виде представляет собой горизонтальную линию, в отличие от штор по бокам.
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2 час.

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