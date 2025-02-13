США передадут России Винника в обмен на освобожденного Фогеля. Кто он такой?

БлокнотРУ Согласно информации, опубликованной ABC со ссылкой на американского чиновника, а также The New York Post, США приняли решение освободить российского гражданина Александра Винника в рамках обмена с Москвой, которая передала Вашингтону американца Марка Фогеля.
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