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Медвежий угол

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Свежие комментарии

США передадут России Винника в обмен на освобожденного Фогеля. Кто он такой?

США передадут России Винника в обмен на освобожденного Фогеля. Кто он такой?

БлокнотРУ Согласно информации, опубликованной ABC со ссылкой на американского чиновника, а также The New York Post, США приняли решение освободить российского гражданина Александра Винника в рамках обмена с Москвой, которая передала Вашингтону американца Марка Фогеля.

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Константин Самарин
Обменять наркоторговца на кибер-мошенника? С чего-бы такая забота о преступниках?
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19 час.
АХ
Александр Харченко
Лиха беда начало
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8 час.
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