Мировой рекорд экспорта пшеницы, место России в мировом земледелии и импорт зерна в СССР

Россия подтвердила своё звание пшеничной сверхдержавы. Спасибо первой (Крымской) волне санкций, наши славные фермеры восстанавливаются после эпохи колхозов значительно быстрее, чем можно было надеяться ещё в 2013 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии