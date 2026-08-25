12 детей, которые плохо играют в прятки

Разве можно сказать своему малышу: «Я нашла тебя?» Конечно, нет! Сто раз пройдёшь мимо… А что может быть славнее малышей, которые пытаются спрятаться, и им это не очень, скажем так, удается? Вашему вниманию 12 примеров именно таких случаев.