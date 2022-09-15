"Горе ступит на порог": что запрещено делать 16 сентября, чтобы не привлечь беды в семью

В народном календаре 16 сентября люди отмечают день Дорофея, Василисы, или день Домны Доброродной. На Руси в этот день было принято наводить в доме порядок и подсчитывать нажитое добро.
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