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Минздрав отозвал молочные продукты

Минздрав отозвал молочные продукты

Сообщение от компании С.Х. Махлавот Ярка ЛТД (Молочная фабрика Ярка) В результате проверки, проведенной продовольственной службой в Северном округе, возникли опасения относительно возможного сбоя в процессе пастеризации следующих продуктов:Сыр Бринза весом 3 кг, 400 г, 800 г с датой использования до 21.

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