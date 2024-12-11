Минздрав отозвал молочные продукты

Сообщение от компании С.Х. Махлавот Ярка ЛТД (Молочная фабрика Ярка) В результате проверки, проведенной продовольственной службой в Северном округе, возникли опасения относительно возможного сбоя в процессе пастеризации следующих продуктов:Сыр Бринза весом 3 кг, 400 г, 800 г с датой использования до 21.