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Царьград

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Соскин раскритиковал Стубба за противоречивые заявления о России

Соскин раскритиковал Стубба за противоречивые заявления о России

"кс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Александр Стубб в интервью Bild демонстрирует непоследовательность, призывая то к диалогу, то к усилению конфронтации.

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